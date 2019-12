Os assaltos e os tacos levantados pelo gang de Paulo Pereira Cristóvão

O alvo de Paulo Pereira Cristóvão e da sua rede de assaltos a casas era Manuel Eugénio Neves dos Santos, acionista do BPN, que guardaria cerca de três milhões de euros debaixo do soalho de casa, na Avenida do Brasil, em Lisboa. O antigo inspetor da PJ e vice-presidente do Sporting saberia não só o nível de vida de Neves dos Santos, bem como a sua morada correta devido à sua posição privilegiada nas forças de segurança. Era, por isso, uma operação que, a ser bem-sucedida, lhes iria trazer muito dinheiro. Mas acabaram a levantar os tacos de uma casa alheia.

O grande problema deu-se na altura da preparação, como diz aponta o acórdão do Tribunal de Cascais a que a SÁBADO teve acesso, e que sentenciaram Pereira Cristóvão foi condenado a mais de sete anos de prisão e o líder da claque Juventude Leonina, Nuno "Mustafá" Mendes, a seis anos e quatro meses, entre outros 15 arguidos. Parecia não havia razão para duvidar da morada ou da informação dada por Pereira Cristóvão, mas esta não estava correta.





Paulo Pereira Cristóvão e Mustafá condenados a pena de prisão Líder da Juventude Leonina e ex-inspetor da PJ foram condenados, na sequência de crimes de uma rede criminosa de assaltos violentos a residências. - Portugal , Sábado.





Seis membros do grupo, entre os quais Mustafá, seguiram de Almada para a Lisboa no dia 17 de abril de 2014 para "executarem o assalto à residência que julgavam ser de Manuel Eugénio Neves dos Santos", pode ler-se no acórdão. Quatro deles subiram de elevador até ao 5º piso do número 24 da Avenida do Brasil, subiram outro piso a pé e bateram à porta do 6º Esquerdo, morada que tinham como sendo a de Neves dos Santos.

No entanto, abriu-lhes a porta Maria do Carmo Flores, uma senhora que lhes disse que não morava naquela casa ninguém com o nome Neves dos Santos, nem sequer era o dono da casa. Não foi um impedimento para os assaltantes, que tinham ordem para entrar e revistar tudo, principalmente o que estava debaixo do chão. "Tinha sido referida a quantia de cerca de três milhões de euros, valor este que estaria escondido debaixo do soalho, tendo-se os arguidos munido previamente de ferramentas para levantarem o soalho à procura do dinheiro", aponta a decisão do tribunal, referindo-se a pés-de-cabra.

Começaram então a levantar os tacos nos cantos e nos centros das divisões, mas acabaram por não encontrar nada, porque na verdade aquela não era a casa. Surpreendidos, os assaltantes deixaram a casa de mãos a abanar.

Como eram os assaltos?

O modus operandi do grupo era o mesmo: faziam o reconhecimento da casa a assaltar nos dias antes, fabricavam um mandato de busca, apresentavam-se como polícias para que lhes fossem abertas todas as portas sem questões, com crachá, farda e o papel na mão (que não mostravam para que ninguém desse conta que era fácil) e diziam que suspeitavam que houvesse drogas e armas naquela casa, pelo que tinham de ver tudo.

Habitualmente a violência dos assaltos cingia-se à entrada brusca nas casas e ao apontar da "arma de serviço" das forças de segurança para confirmar que quem estivesse lá dentro não resistisse, fugisse ou alertasse as verdadeiras autoridades. No entanto, num assalto numa casa na Damaia, os assaltantes obrigaram Elisário Augusto a colocar-se de joelhos em cima de um sofá, com a cara virada à parede.





Paulo Pereira Cristóvão confessa ligação a dois roubos violentos Antigo vice-presidente do Sporting assume envolvimento mas nega ter sido o cérebro dos crimes. - Portugal , Sábado.





Quando Augusto cumpriu, os assaltantes amarraram-lhe as mãos atrás das costas com abraçadeiras plásticas. Mais tarde, e quando lhe perguntaram se haveria drogas ou dinheiro guardados em casa, um dos assaltantes deu "chapadas e socos na cara" de Augusto e outro "fez-lhe, pelo menos três vezes, movimentos de estrangulamento com os braços, fazendo-o perder os sentidos".

Pereira Cristóvão vai recorrer

Depois de ter conhecido a pena, Paulo Pereira Cristóvão mostrou-se "chocado" com a pena efetiva. "Estou chocado e claro que estou surpreendido. A pena é desproporcional e abusiva face aos factos que pratiquei", respondeu Pereira Cristóvão aos jornalistas à saída do Tribunal de Cascais, após a leitura do acórdão.

O antigo inspetor da PJ disse ter "um juízo bastante crítico" e que ninguém mais do que ele está "arrependido", assumindo que "foi homem" ao assumir os seus erros em julgamento. Contudo, ressalvou, ser condenado "pelo que não fez" custa, razão pela qual vai recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Questionado sobre as razões que levaram o coletivo de juízes, presidido por Ema Vasconcelos, a aplicar penas pesadas à maioria dos 16 arguidos no processo, Pereira Cristóvão respondeu: "[porque] os senhores estão aqui à porta", aludindo ao mediatismo do processo.

Em declarações à agência Lusa, o advogado do líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes (Mustafá), condenado a seis anos e quatro meses de pena efetiva, disse que ainda vai analisar o acórdão, mas que "pondera" também recorrer. "Apesar de a pena ser relativamente baixa face às outras aplicadas pelo tribunal, a mesma ficou aquém do que seria justo", afirmou Rocha Quintal.

(com Lusa)