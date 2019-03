Antigo vice-presidente do Sporting assume envolvimento mas nega ter sido o cérebro dos crimes.

"O meu irmão tem uns PSP que fazem isso como se fosse uma busca policial." Foi com esta frase proferida por Mustafá, o chefe da claque Juve Leo, que Paulo Pereira Cristóvão se deixou, de acordo com o próprio, envolver no esquema de roubos violentos que está a ser julgado no Tribunal de Cascais.



Em causa estão crimes de roubo, sequestro, associação criminosa e falsificação de documentos, entre outros , que sentam 17 arguidos no banco dos réus, entre os quais três agentes da PSP.



