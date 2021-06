Euro2020: País de Gales tenta juntar-se à Itália com a Suíça à espreita

O País de Gales, com quatro pontos, defronta no Estádio Olímpico de Roma uma Itália já apurada, com duas vitórias em dois jogos.

Itália e País de Gales defrontam-se hoje na última jornada do Grupo A no Euro2020 de futebol, com os galeses a tentarem juntar-se à 'squadra azurra' nos oitavos de final, com Suíça à espreita e Turquia em dificuldades.







O País de Gales, com quatro pontos, defronta no Estádio Olímpico de Roma uma Itália já apurada, com duas vitórias em dois jogos, na expectativa de assegurar a qualificação independentemente do desfecho do outro encontro do grupo, para a qual lhe basta um empate.A Itália, que até poderá dar 'minutos' aos jogadores menos utilizados no encontro da terceira e última ronda, lidera o grupo com seis pontos, enquanto o País de Gales tem quatro, seguido da Suíça, com um, e da Turquia, ainda sem qualquer ponto conquistado.Para os galeses é certo o apuramento direto caso empatem, enquanto a Suíça, do benfiquista Seferovic, precisa urgentemente de pontos e de golos, não só para a qualificação direta - a depender do resultado de Gales -, mas a pensar também na alternativa dos quatro melhores terceiros classificados.Os helvéticos jogam à mesma hora (17:00 horas de Lisboa), no Estádio Olímpico de Baku, frente a uma Turquia que chega à derradeira jornada sem qualquer ponto, mas sem estar matematicamente eliminada, enquanto não estiverem definidas as contas dos terceiros classificados no final dos seis grupos.O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.