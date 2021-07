Dona da TikTok suspendeu entrada na bolsa após aviso de Pequim

A empresa chinesa proprietária da aplicação TikTok, a ByteDance, suspendeu este ano o processo de entrada na bolsa, após uma advertência das autoridades do país sobre questões de segurança de dados, noticiou hoje o The Wall Street Journal (WSJ).





A revelação é feita depois de outra das grandes empresas emergentes na China, a Didi, ter visto Pequim impor-lhe restrições significativas pelo mesmo motivo, poucos dias depois de começar a ser cotada em Wall Street.A ByteDance, avaliada em 180 mil milhões de dólares (cerca de 152 mil milhões de euros) em dezembro, tinha vindo a ponderar uma oferta pública inicial de ações de todas ou parte das suas empresas nos Estados Unidos ou de Hong Kong, segundo fontes citadas pelo WSJ.O fundador da gigante tecnológica chinesa decidiu suspender esses planos, após reuniões com os reguladores chineses, nas quais foi pedida à empresa para focar-se nos riscos de segurança de dados e outras questões, de acordo com as mesmas fontes.A prudência da ByteDance contrasta com a da Didi, um serviço semelhante à Uber, que continuou com o processo de cotação em bolsa, apesar dos avisos das autoridades chinesas.Depois de chegar a Wall Street e atingir uma valorização de cerca de 80 mil milhões de dólares, as ações da empresa caíram drasticamente após Pequim ter proibido descarregar a sua aplicação móvel, no âmbito de uma investigação de cibersegurança de que a empresa está a ser alvo.Pequim anunciou a investigação de cibersegurança à Didi por alegada violação das leis nacionais ao recolher alguns dados dos utilizadores, tendo-se a empresa comprometido a "corrigir quaisquer problemas, (...) proteger a privacidade dos seus utilizadores e a segurança dos dados e continuar a fornecer serviços seguros e práticos aos seus utilizadores".A investigação à Didi surge numa altura em que a relação das autoridades chinesas com gigantes digitais do país parece ter azedado, especialmente com as que têm grandes subsidiárias dedicadas ao setor tecnológico e financeiro ("fintech").Hoje, as ações da Didi caíram novamente cerca de 5% na abertura de Wall Street e estavam a ser negociadas abaixo dos 11,50 dólares, depois de terem ultrapassado os 18 dólares.