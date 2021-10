DGS: Vacina contra a gripe administrada a mais de 79 mil pessoas

Mais de 79 mil já pessoas foram vacinadas contra a gripe desde segunda-feira, dia em que arrancou a campanha de vacinação, anunciou hoje a Direção-Geral de Saúde (DGS).







REUTERS/Nicky Loh

A campanha começou no dia 27 de setembro e, segundo o balanço da DGS, "a 1 de outubro já tinham sido inoculadas 79.045 vacinas" contra a gripe.Até ao momento foram distribuídas mais de 320 mil doses da vacina da gripe em todo o território nacional, acrescenta a mesma fonte.O processo de vacinação começou com os utentes e profissionais dos Estabelecimentos Residenciais para Idosos (ERPI) e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e instituições similares e com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A vacinação destes grupos, bem como das grávidas, deverá decorrer durante as próximas semanas", indica a DGS.Segundo explica, a vacinação contra a gripe irá estender-se, gradualmente, a outros grupos, incluindo os utentes com idade igual ou superior a 65 anos e as pessoas com doenças elegíveis para vacinação no âmbito do SNS, a partir da segunda fase.A vacinação contra a gripe destas pessoas irá ocorrer paralelamente com o processo de vacinação contra a covid-19, que ainda está em curso, nos Centros de Vacinação, lembra a DGS.A coordenação do processo de vacinação contra a gripe sazonal vai ser liderada pelo coronel do exército Carlos Penha Gonçalves, coadjuvado por uma equipa com mais oito elementos, representativos dos três ramos das Forças Armadas.A informação foi avançada na terça-feira pelo até então coordenador da 'task force' da vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.Portugal iniciou na segunda-feira a vacinação contra a gripe sazonal, numa fase de transição em que a este processo vacinal se soma a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 a determinadas faixas da população.