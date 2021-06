Dezenas de pessoas protestam junto ao Parlamento contra agricultura intensiva no sudoeste

Dezenas de pessoas reuniram-se esta terça-feira em frente da Assembleia da República, em Lisboa, em protesto contra a agricultura intensiva no sudoeste alentejano, no dia em que é debatida em plenário uma petição sobre o assunto.







A concentração foi convocada pelo movimento Juntos pelo Sudoeste, a que se juntaram outras associações, com os manifestantes a usar como palavra de ordem "agricultura intensiva não"."Desmantelar estufas, regenerar o futuro já!", "Não há turismo de natureza sem natureza" ou "Basta de estufas no parque natural" são algumas das frases dos cartazes empunhados pelos manifestantes.Em causa está a agricultura intensiva no sudoeste alentejano, especialmente no concelho de Odemira, no chamado perímetro de rega do Mira, que está localizado numa zona que é ao mesmo tempo parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.