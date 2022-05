Detidos cinco suspeitos de furto de 360 quilos de cortiça em Aljustrel

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cinco homens, com idades os 20 e 44 anos, foram detidos pela GNR por suspeitas de furto de 360 quilos de cortiça, no concelho alentejano de Aljustrel, no distrito de Beja, foi hoje divulgado.







Os suspeitos, detidos em flagrante delito, na quarta-feira, foram constituídos arguidos e depois libertados, referiu a GNR, indicando que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Ourique, também no distrito de Beja.Segundo a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, a detenção dos homens ocorreu na sequência de uma denúncia sobre furto de cortiça numa propriedade privada onde é feita a exploração de sobreiros e pinheiros.Após a denúncia, militares da GNR deslocaram-se "de imediato" para o local, onde surpreenderam os suspeitos a furtar cortiça.Os militares verificaram também a existência de cortiça no interior e nas imediações de três veículos automóveis que se encontravam no local.Através da ação policial, a GNR, além dos 360 quilos de cortiça, apreendeu os três veículos, três machados e vários artigos usados no corte, acondicionamento e transporte da cortiça.Durante a ação, efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal com reforço do Posto Territorial de Aljustrel do Comando Territorial de Beja da GNR, também foi identificada uma jovem de 15 anos.