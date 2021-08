Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United

O avançado português Cristiano Ronaldo vai regressar ao Manchester United, anunciou esta sexta-feira o clube inglês de futebol, confirmando o acordo com os italianos da Juventus.







Futebol, Cristiano Ronaldo, Premier League, Manchester United Matthew Peters/Gettyimages

"O Manchester United está encantado por confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo com os termos pessoais, de visto e médicos", lê-se no comunicado dos 'red devils'.Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.O português, que tinha chegado aos 'red devils' proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes."Todos no clube esperam receber Cristiano de volta a Manchester", remata o comunicado do clube.