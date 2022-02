Crianças voltam a ser vacinadas esta manhã

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, mais de 80 mil crianças deste escalão etário já tomaram as duas doses da vacina contra a SARS-CoV-2.

As crianças entre os 5 e os 11 anos voltam a poder receber a vacina contra a covid-19 hoje de manhã, um período dedicado a esta faixa etária que, segundo o Governo, está cerca de 50% vacinada.







Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, mais de 80 mil crianças deste escalão etário já tomaram as duas doses da vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2 e cerca de 327 mil já iniciaram a vacinação.Para a primeira dose, na terça-feira foi aberto o autoagendamento `online´, permitindo a marcação da vacinação para hoje de manhã, período que servirá também para a administração das segundas doses pediátricas às crianças elegíveis.Na quinta-feira, o coordenador do plano de vacinação, coronel Carlos Penha-Gonçalves, admitiu que a vacinação contra a covid-19 destinada a crianças está aquém das expectativas, mas salientou que Portugal é dos países da Europa com maior taxa de adesão na faixa etária entre os 5 e os 11 anos.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, salientou que a imunização das crianças contra a covid-19 é um "processo em continuidade" e que "praticamente 50% desta faixa etária foi vacinada".