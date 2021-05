Criança morre depois de alegadamente ficar esquecida dentro de viatura

A criança terá ficado esquecida no interior de um automóvel durante o dia e quando a família se apercebeu, ao final da tarde, apressou-se a levá-la para o Hospital.

Uma criança de dois anos morreu na quinta-feira, em Lisboa, na sequência de um alegado acidente, confirmou à agência Lusa fonte da PSP.







De acordo com a polícia, a criança terá ficado esquecida no interior de um automóvel durante o dia e quando a família se apercebeu, ao final da tarde, apressou-se a levá-la para o Hospital de Santa Maria, mas a criança acabou por morrer.A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias desta ocorrência.