Os criadores de galinhas poedeiras estão obrigados a registar, em setembro, os animais detidos, estando isentos os estabelecimentos com menos de 350 aves e os de criação de reprodutoras, segundo um aviso da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).





"Todos os detentores de galinhas poedeiras ficam obrigados a declarar os efetivos que possuíam, à data de 01 de setembro de 2021", indicou, em comunicado, a DGAV.Os estabelecimentos com menos de 350 aves e os de criação de galinhas poedeiras reprodutores estão isentos da declaração de existências.A declaração pode ser feita, em setembro, através do 'site' http://avidec.dgav.pt ou nos serviços de alimentação e veterinária regionais.Os detentores estão obrigados a declarar as galinhas poedeiras duas vezes por ano -- em fevereiro e setembro.A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.