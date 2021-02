Covid-19: PSP acaba com festa de aniversário em armazém na Amadora

A PSP acabou na terça-feira com uma festa de aniversário com cerca de 15 pessoas num armazém, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora, no distrito de Lisboa, na sequência de um patrulhamento policial, foi hoje anunciado.







PSP xxx

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os jovens ainda tentaram fugir, aquando da chegada das forças policiais, pelas 01:00."No decorrer do seu normal patrulhamento, os polícias ouviram um ruído de música proveniente de uma fábrica, o qual foram verificar, tendo-se deparado com o decorrer de uma festa de aniversário com cerca de 15 pessoas", adianta o Cometlis.Desta ocorrência, segundo a PSP, resultou o levantamento de 11 autos de contraordenação por incumprimento das regras em vigor no estado de emergência, devido ao contexto pandémico.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.