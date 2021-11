Covid-19: Profissionais do setor social e bombeiros começam a ser vacinados dia 22

Na próxima semana, vai iniciar-se a vacinação dos profissionais de saúde e na semana de 22 a 27 de novembro será iniciada a vacinação dos profissionais do setor social e também dos bombeiros envolvidos no transporte de doentes.

Bruno Colaço/Correio da Manhã

Antes disso, começam a ser vacinados os profissionais de saúde, a partir da próxima segunda-feira, adiantou António Lacerda Sales numa conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal.Na próxima semana, vai iniciar-se a vacinação dos profissionais de saúde e na semana de 22 a 27 de novembro será iniciada a vacinação dos profissionais do setor social e também dos bombeiros envolvidos no transporte de doentes."Temos de cuidar ou de continuar a cuidar de quem cuida de nós", sublinhou o governante ao justificar a medida.O secretário de Estado anunciou ainda que já foram administrados um milhão de vacinas contra a gripe e mais de 400 mil terceiras doses da vacina contra a covid-19."Este é um marco assinalável que deixa o Ministério da Saúde e o núcleo de campanha de vacinação satisfeitos, mas continuamos a ter caminho a percorrer no sentido de proteger a população mais vulnerável contra os vírus da gripe e da covid-19 que circulam, nesta época", afirmou na conferência de imprensa, onde estiveram também presentes a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o coordenador do núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves.Advertiu que "a pandemia não acabou", defendendo que é preciso continuar a ter "uma atitude preventiva perante o desafio de novas variantes, o aumento de casos na Europa e também a imprevisibilidade neste processo"."As duas doses foram essenciais para darmos um passo em frente no regresso à normalidade. Esta terceira dose, bem como a vacinação contra a gripe sazonal, é crucial para evitarmos darmos um passo atrás", salientou Lacerda Sales.O governante lembrou que os mais de 65 anos não são elegíveis todos ao mesmo tempo, uma vez que têm de passar seis meses entre a toma da segunda e da terceira dose."Estamos a fazer todos os esforços para chegar a todos e não deixar ninguém para trás", disse, lembrando que este fim de semana estará a funcionar a modalidade 'casa aberta' para vacinar os maiores de 80 anos.A lista de centros de vacinação abertos este fim de semana está disponível no 'site' da DGS e deverão funcionar maioritariamente das 09h00 às 17h00."Não havendo hora marcada poderá haver alguns constrangimentos e algum tempo de espera", alertou, adiantando que muitas juntas de freguesia estão a organizar transporte para a população que vive em zonas mais isoladas, aconselhando as pessoas a entrar em contacto com as juntas de freguesia.