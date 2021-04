Covid-19: Número de novos casos baixa na Europa pela primeira vez em dois meses

A Organização Mundial de Saúde (OMS) assinalou esta quinta-feira que o número de novos casos de contágio pelo SARS-CoV-2 caiu pela primeira vez em dois meses, mas assinalou que a taxa de infeção continua elevada.







"Pela primeira vez em dois meses, os novos casos caíram de forma significativa na semana passada. No entanto, as taxas de contágio por toda a Europa continuam muito altas", afirmou o diretor europeu da OMS, Hans Kluge, em conferência de imprensa virtual.Quase metade de todos os casos de infeção registados na região europeia desde o início da pandemia foram diagnosticados nos quatro primeiros meses de 2021 e, embora o número de pessoas hospitalizadas e mortes com covid-19 continue a baixar, o vírus ainda pode provocar "efeitos devastadores".Na Europa, 5,5 por cento da população já foi infetada pelo vírus e 07 por cento está completamente vacinada, indicou, referindo que "quando a taxa de vacinação de grupos de risco é mais elevada, reduzem-se os internamentos e as mortes".Em relação à mais recente variante do SARS-CoV-2, descoberta na Índia, a OMS considera que não é preocupante, apesar de ser responsável pelo surto que atualmente se verifica naquele país do sul da Ásia.Hans Kluge reiterou que a OMS está a investigar a mutação e frisou que estas podem ocorrer em qualquer lugar, uma "tempestade perfeita" que decorre do relaxamento de medidas de proteção e de baixas taxas de vacinação.