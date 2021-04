Suspeito de homicídio qualificado em Montemor-o-Velho detido pela PJ

As mais lidas

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de um crime de homicídio qualificado, cometido na semana passada em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, anunciou esta quinta-feira aquela organização policial.







Polícia Judiciária

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PJ refere que os factos estão relacionados com um conflito familiar: "Após uma acesa discussão, e troca de insultos, o suspeito muniu-se de uma arma de fogo (espingarda caçadeira) e surpreendeu a vítima, desferindo-lhe dois tiros, que a atingiram na zona da cabeça, provocando-lhe, de imediato, a morte".Elementos da Diretoria do Centro da PJ, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Figueira da Foz, detiveram o homem, que tem antecedentes criminais e está indiciado "pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de detenção de arma proibida".O suspeito foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.