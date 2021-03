Covid-19: JSD alerta contra esquecimento na vacinação das pessoas em situação de sem-abrigo

A Juventude Social-Democrata (JSD) defendeu hoje que as pessoas em situação de sem-abrigo "não podem ser esquecidas" no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19, apelando a que sejam incluídas "nas primeiras fases".







"A JSD entende que a vulnerabilidade a que estas pessoas estão expostas tem de levar a Task Force e o Governo a que não as esqueça no âmbito das primeiras fases de vacinação", defende um comunicado da Comissão Política Nacional desta estrutura, hoje divulgado.O líder da JSD, Alexandre Poço, apela ainda ao Presidente da República "para que utilize a sua magistratura de influência, tendo em conta a atenção que tem dado à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo, para garantir que não são esquecidas no âmbito da vacinação"."Estamos a falar de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pelo que apelamos ao Presidente da República para que interceda junto do Governo para que não sejam esquecidas", referiu Alexandre Poço.A JSD defendeu ainda o envolvimento das organizações sociais que apoiam as pessoas em situação de sem-abrigo para ajudar no processo de vacinação, "tendo em conta o trabalho que já fazem diariamente e o conhecimento que têm da realidade".Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no sábado indica que um total de 837.887 vacinas contra a covid-19 foram administradas em Portugal desde 27 de dezembro, quando foi dada a primeira dose.O Ministério da Saúde precisa que, das 837.887 vacinas administradas, 574.062 correspondem às primeiras doses e 263.825 às segundas doses.O Ministério da Saúde refere que, de acordo com dados reportados pelas várias entidades, foram administradas 199.804 doses a 111.505 profissionais de saúde, sendo que 88.299 já receberam a segunda dose.Dos grupos prioritários definidos para a primeira fase do processo, foram administradas 200.822 vacinas a pessoas de Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), das quais 129.519 já com a segunda dose.O Ministério da Saúde refere ainda que, dois meses após o início do processo de vacinação, o país encontra-se acima da média da União Europeia (UE) com 7,50 doses administradas por 100 habitantes (6,83 na UE).Em Portugal, morreram 16.351 pessoas dos 804.956 casos de infeção confirmados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.