Covid-19: Johnson pede autorização para dose de reforço da sua vacina nos EUA

A empresa farmacêutica Johnson&Johnson (J&J) anunciou hoje que pediu ao regulador dos Estados Unidos autorização para usar uma dose de reforço da sua vacina da covid-19 em adultos.







Em comunicado, a J&J referiu que forneceu à Food and Drug Administration (FDA, autoridade do medicamento norte-americana) resultados positivos dos seus testes da dose de reforço da sua vacina de dose única, inoculada dois meses e seis meses após a primeira.De acordo com os dados da fase mais avançada do estudo, a dose de reforço administrada oito semanas após a primeira gerou 94% de proteção contra infeções sintomáticas nos Estados Unidos e 100% contra a doença covid-19 grave."Descobrimos que um reforço da nossa vacina covid-19 aumenta os níveis de proteção daqueles que receberam a dose única em 94%", disse o chefe de pesquisa e desenvolvimento, Mathai Mammen.O responsável afirmou que espera falar com o FDA e outras autoridades de saúde para "apoiar as suas decisões sobre os reforços" e planeia fornecer os resultados obtidos à Organização Mundial de Saúde, entre outras entidades.O regulador norte-americano já aprovou a dose de reforço da vacina Pfizer-BioNTech para maiores de 65 anos e pessoas em situação de risco, e está pendente uma reunião para discutir a da Moderna, que também a solicitou.