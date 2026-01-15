Cotrim insiste que denúncia por assédio será "cabalmente esclarecida" em tribunal

Candidato diz que não tem "nada a esconder".

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo reiterou esta quinta-feira que a denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL será "cabalmente esclarecida em tribunal" porque "não tem nada a esconder".



Cotrim Figueiredo em campanha para as presidenciais Lusa

"Todos os factos serão apurados em tribunal. Não tenho nada a esconder e falarei com todo o gosto", disse Cotrim Figueiredo, depois de confrontado pelos jornalistas sobre um comunicado emitido pela alegada vítima, Inês Bichão, em que refere que a "veracidade dos factos" será apurada nos tribunais.

O candidato, apoiado pela IL, revelou que, ainda hoje, vai submeter uma queixa-crime por difamação.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, "foi ilicitamente difundido" e sem o seu consentimento, "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", na rede social Instagram.

A carregar o vídeo ... “É absolutamente falso”: Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio contra ex-assessora da IL

"O facto de ter sido difundido sem o seu consentimento a mim diz-me pouco. O dano está causado e, portanto, as responsabilidades têm de ser apuradas", frisou Cotrim Figueiredo.

Visivelmente irritado pela insistência dos jornalistas sobre o tema, que foi conhecido na segunda-feira e quando arrancava a segunda semana de campanha eleitoral, o também eurodeputado insistiu que o mesmo o desvia da sua campanha que é, na sua opinião, "provavelmente o propósito de quem pôs isto a circular".

"Eu não estou a dizer que foi a pessoa em si, alguém fez isto e está a conseguir. Vocês estão a ser completamente instrumentalizados para usar este caso para dinamitar a minha campanha nos últimos dois dias", referiu, no final de uma visita ao centro de dia de Soutelo, em Gondomar.

Na nota, Inês Bichão revela que os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023, mas Cotrim Figueiredo garantiu não ter tido qualquer conhecimento disso.

"Não tive qualquer conhecimento da matéria", frisou o antigo líder da IL que pronunciou hoje, pela primeira vez, o nome de Inês Bichão.

O candidato presidencial referiu que ainda não falou sobre o tema com Mariana Leitão, atual líder do partido, mas provavelmente irá faze-lo.

"Eu só posso interpretar que não era visado porque, caso contrário, ter-me-iam dito", afirmou, acrescentando que Mariana Leitão é uma "pessoa íntegra" e, se houvesse alguma queixa, ter-lhe-ia contado.

Entretanto, a IL recusou hoje que "tenha havido qualquer queixa interna ou reporte formal ou informal" de alegados assédios sexuais por parte do candidato presidencial.

Cotrim Figueiredo, que deixou a liderança do partido no final de 2022, vincou que tem a obrigação não só de defender a sua reputação, como de defender a sua campanha, porque há muita gente a depender daquilo que está a tentar fazer.

"Há muita gente que deve confiar em mim e não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema", ressalvou.

Aumentando o tom da declaração, o eurodeputado disse aos jornalistas que não o podiam obrigar a falar sobre o tema durante os últimos dois dias da campanha eleitoral numa altura em que os portugueses podem ser obrigados a escolher entre António José Seguro e André Ventura numa eventual segunda volta.

"Eu penso que isto é capaz de ser um bocadinho mais importante para os milhões de portugueses que nos estão a ouvir", apontou.

Pedindo, diversas vezes, para mudar de assunto, o candidato presidencial afirmou não entender como é que há quatro dias não se fala de outra coisa.

"Eu não percebo como é que é possível lançar uma atoarda destas sem confirmação nenhuma e há quatro dias que não se fala noutra coisa. Eu tenho uma campanha eleitoral para fazer, eu tenho um futuro político para assegurar", concluiu.