ASAE instaura 42 processos de contraordenação no setor de agências de viagens e turismo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 626 operadores económicos do setor das agências de viagens, tendo instaurado 42 processos de contraordenação, devido, sobretudo, ao "incumprimento de requisitos legais", segundo um comunicado.



ASAE fiscaliza setor de agências de viagens e turismo em Portugal Pedro Brutt Pacheco

A entidade, no âmbito do balanço das operações desenvolvidas em 2025, procedeu a uma "fiscalização periódica da atividade das agências de viagens e turismo" em todo o país "para avaliar o cumprimento da regulamentação aplicável ao setor", nomeadamente "requisitos de registo, garantias e seguros obrigatórios, informações pré-contratuais disponibilizadas aos consumidores e demais obrigações inerentes ao exercício da atividade", tanto em lojas físicas como na oferta 'online'.

De acordo com a ASAE, como resultado desta ação, "foram fiscalizados 626 operadores económicos com a instauração de 42 processos de contraordenação, infrações que incidiram sobretudo sobre o incumprimento de requisitos legais essenciais ao exercício da atividade".

Entre as principais infrações, destacam-se a "falta de inscrição no RNAVT - Registo Nacional de Agências de Viagens e Turismo", o início da prestação de serviços "sem mera comunicação prévia", bem como "a falta de prestação das garantias" e ausência do livro de reclamações eletrónico.

"A fiscalização no setor das agências de viagens e turismo é determinante para reforçar a confiança no setor turístico nacional e garantir a leal concorrência entre operadores económicos, pelo que a ASAE continuará a desenvolver operações neste setor em prol da segurança dos consumidores", rematou.