Costa deixa "saudação especial" a CDS-PP e PEV que deixam AR na próxima legislatura

O primeiro-ministro, António Costa, deixou hoje, na Assembleia da República, uma "saudação especial" a CDS-PP e PEV, partidos que deixam o parlamento na próxima legislatura, e sublinhou o papel dos centristas na construção da democracia em Portugal.







TIAGO PETINGA/LUSA

Já depois da sua intervenção no encerramento do debate sobre a agenda do próximo Conselho Europeu, na Comissão Permanente da Assembleia da República, o chefe de Governo voltou a pedir a palavra para dar uma saudação "especial, visto que esta provavelmente é a última sessão parlamentar no quadro da legislatura que está a cessar, a todas e a todos os senhores deputados, de todas as bancadas".E referiu-se especificamente ao Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) e ao CDS-PP, "dois partidos que na próxima legislatura não estarão representados neste parlamento, a quem quero dar uma saudação especial", afirmou António Costa.De seguida, o primeiro-ministro disse não poder "deixar de sublinhar obviamente o CDS-PP como um dos partidos fundadores da democracia"."E que ao longo destes quase 50 anos que decorreram desde o 25 de Abril sempre tem contribuído, em oposições diversas da nossa, salvo num curto período, para a formação do Estado democrático que hoje somos", salientou.Antes, o líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, aproveitou a sua intervenção no debate para assinalar que esta seria "a última intervenção da bancada do CDS-PP nos próximos quatro anos e uns meses, provavelmente e em princípio, se a maioria assim funcionar"."Nós mantemos o comportamento que sempre tivemos de partido responsável, assumimos as nossas responsabilidades até ao último minuto e até ao último segundo", indicou.Falando diretamente para o primeiro-ministro, Telmo Correia disse também esperar que o próximo executivo seja "um bom Governo e que tenha um bom mandato, isso é obviamente do interesse de Portugal", e desejou "as maiores felicidades".No final da sessão, o presidente da Assembleia da República despediu-se dos deputados, a quem desejou "as maiores felicidades pessoais, familiares e políticas a todas as senhoras e senhores deputados, independentemente de estarem aqui na legislatura que começa para a semana ou não estarem"."Penso que desta que é de vez", comentou Eduardo Ferro Rodrigues naquela que deverá ser a última sessão da atual legislatura.A primeira sessão plenária da Assembleia da República da XV legislatura deverá realizar-se no dia 29 de março, na próxima terça-feira.