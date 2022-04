Costa da Caparica sem abastecimento de água depois duma rotura em conduta

A Costa da Caparica está sem abastecimento de água desde as 09:15 de hoje, após uma rotura numa conduta.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma rotura de grande dimensão na conduta principal de abastecimento de água à Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, deixou hoje a cidade sem abastecimento, segundo informação oficial.







Surf Costa da Caparica Ricardo Pereira / Sábado

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada referem na sua página no Facebook que a equipa de operacionais já se encontra no local a proceder à reparação que, pela sua complexidade, se prevê demorada.Segundo a Junta de Freguesia da Costa de Caparica, a cidade está sem abastecimento de água desde as 09:15 de hoje.Os SMAS "lamentam os incómodos que possam ser causados pela rutura" e garantem que estão a procurar estabelecer o abastecimento de água o mais rapidamente possível.