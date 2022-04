Costa acusa oposições de pretenderem dinamitar credibilidade internacional do país

O primeiro-ministro acusou hoje as oposições de pretenderem dinamitar a credibilidade internacional económica e financeira do país, recusou que exista austeridade e insistiu na tese de que sem contas certas não há confiança no futuro.







António Costa

Estas posições foram transmitidas por António Costa na abertura do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022, em resposta às críticas dos partidos por o executivo não atualizar já os salários em função da inflação."Tenho ouvido o que dizem as oposições. Quase todos nos pedem que dinamitemos a credibilidade internacional recuperada ao longo dos últimos sei anos, ignorando a estabilidade orçamental e, a alguns, ouço falar - pasme-se - em austeridade", disse.Depois, deixou um ataque sobretudo dirigido ao PSD."Austeridade? Só o peso da consciência de quem infligiu ao povo português cortes que nenhuma família esquece poderá justificar o argumento de austeridade.", declarou, recebendo palmas da bancada socialista.Neste contexto, o primeiro-ministro colocou perante o plenário várias perguntas: "Será austeridade aumentar os 2,3 milhões de pensionistas com as pensões mais baixas com efeitos retroativos a 01 de janeiro; será austeridade diminuir a fiscalidade para a classe média, através do desdobramento dos escalões do IRS? Será austeridade a criação da garantia infantil que retirará da pobreza extrema mais de 120 mil crianças? Será austeridade aumentar o investimento público em 38% e criar um forte incentivo ao investimento privado?", questionou.Ainda num ataque à bancada social-democrata, António Costa que os eleitores "ainda se lembram muito bem do que significa a verdadeira austeridade"."Aquela que enfraqueceu o nosso tecido social, condenando centenas de milhares à pobreza; aquela que aumentou brutalmente a nossa taxa de desemprego; aquela que corroeu a nossa democracia destruindo a coesão social e aconselhou os jovens a escolherem outro país. Esse não é o nosso ADN, nem será a nossa estratégia para enfrentar as crises", afirmou.Logo a seguir, o primeiro-ministro insistiu no objetivo de o Governo continuar a proceder a uma linha de consolidação orçamental, sobretudo numa conjuntura internacional de incerteza."Vivemos hoje tempos de elevada incerteza, com aumentos das taxas de juro um pouco por toda a Europa. Mais do que nunca, é essencial manter a disciplina financeira, porque é ela que melhor salvaguarda os interesses das famílias e das empresas portuguesas", defendeu.António Costa falou mesmo na necessidade de Portugal ter "um Estado financeiramente forte, mais bem organizado e mais preparado"."Com contas certas, porque sem contas certas não há confiança no futuro", acrescentou.