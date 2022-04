Portugal com 431 praias, marinas e embarcações premiadas com Bandeira Azul

Portugal conta este ano com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul, mais 32 do que em 2021, com um aumento de praias fluviais distinguidas com o galardão, anunciou hoje a Associação Bandeira Azul Europa (EBAE).







Bandeira azul para 298 praias Sábado

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em Cascais, no distrito de Lisboa, pelo presidente daquela associação, José Archer, que salientou, na cerimónia, que o número este ano "é quase 15 vezes superior ao número de há 25 anos"."Trinta e cinco anos depois do hastear da primeira Bandeira Azul, precisamente no concelho de Cascais onde nos encontramos, vimos anunciar a atribuição das bandeiras azuis de 2022 a 393 praias, 18 marinas e 20 embarcações ecoturísticas, num total de 431 bandeiras azuis atribuídas", disse José Archer.Na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul mais 21 praias, mais duas marinas e mais nove embarcações de ecoturismo do que no ano passado.As 393 praias estão distribuídas por 102 municípios, com destaque para Vila Verde, Tábua e Alandroal, que candidataram praias pela primeira vez, e para Cascais e Marinha Grande, que regressaram este ano ao programa Bandeira Azul.Este ano, voltou a realçar-se o crescimento "contínuo e seguro das praias fluviais", o que, segundo os responsáveis do programa, "evidencia a aposta dos promotores na qualidade destas zonas balneares e das áreas envolventes".Em relação às marinas e portos de recreio, o Núcleo Recreio Náutico de Velas, o Núcleo Recreio Náutico Lajes do Pico e o Porto de Recreio de Machico integram o programa Bandeira Azul pela primeira vez em 2022.No entanto, o maior crescimento desta edição é o do Galardão Bandeira Azul para Embarcações de Ecoturismo, que conta com mais nove embarcações, de cinco novos operadores e, desta forma, passa a estar presente em todas as regiões, exceto nos Açores.A cerimónia oficial do hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira deste ano vai decorrer no dia 09 de junho, na praia da Figueirinha, em Setúbal, seguindo-se em 14 de junho o primeiro hastear da Bandeira Azul na Praia Fluvial de Adaúfe, em Braga, enquanto o primeiro hastear em marina vai ter lugar no Porto Recreio de Oeiras, em 17 de junho.As praias costeiras e fluviais distinguidas estão distribuídas pelo Norte (82), Centro (50), Tejo (77), Alentejo (40), Algarve (86), Açores (42) e Madeira (16).