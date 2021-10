Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro e família "bem" após assalto a residência oficial

O cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luiz Gaspar da Silva, e os seus familiares estão traumatizados após terem sido vítimas de um assalto à residência oficial, mas não sofreram danos físicos, disse hoje à Lusa o vice-cônsul.







REUTERS/Amanda Perobelli

"Estão fisicamente bem (...), obviamente bastante traumatizados, como todos estaríamos, mas estão bem. Está tudo bem com a família do cônsul e não há o que reportar, quer com a família do cônsul quer com os funcionários", disse à Lusa o vice-cônsul no Rio de Janeiro.João Marco de Deus disse que o assalto ocorreu às 02:00 de sábado (05:00 em Lisboa) e que a família do cônsul e os funcionários foram surpreendidos pelos criminosos.O vice-cônsul também confirmou que Gaspar da Silva e seus familiares permaneceram por algum tempo como reféns dos assaltantes.O diplomata confirmou também que os criminosos levaram bens pessoais do cônsul e família e dos funcionários.Segundo o jornal O Globo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já esteve no Consulado de Portugal para a realização de perícias.Aos agentes da polícia, testemunhas disseram que os assaltantes estavam armados e não sabiam que ali funcionava o Consulado, acreditando tratar-se apenas de uma mansão.Segundo o depoimento de uma vizinha, citada pel'O Globo, todos os reféns foram mantidos numa das divisões da residência sob a vigilância de dois dos assaltantes por cerca de 50 minutos, tendo conseguido levar do local objetos de valor.