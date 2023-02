Capitão Coates emenda erro de Adán e dá empate ao Sporting 'fora de horas'

Um golo a acabar de Coates emendou esta quinta-feira o erro do colega Adán, dando ao Sporting o empate frente ao Midtjylland (1-1), na primeira mão do play-off rumo aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.







EPA/MIGUEL A. LOPES

Depois de uma primeira parte sem golos, o egípcio Emam Ashour, aos 77 minutos, abriu o ativo em Lisboa, num lance em que o guardião Antonio Adán, à semelhança do que aconteceu em outros encontros da temporada, voltou a 'meter água', um cenário que foi atenuado com o golo tardio de Coates, aos 90+4, na última jogada da partida.A segunda mão disputa-se em 23 de fevereiro, em Herning, na Dinamarca, com o vencedor da eliminatória a entrar no sorteio dos 'oitavos', nos quais já estão as oito equipas que se impuseram na fase de grupos.Cinco dias após o desaire caseiro diante do FC Porto (2-1), na I Liga portuguesa, os 'leões' voltaram a jogar no Estádio José Alvalade, onde o treinador Rúben Amorim operou cinco alterações no 'onze'.Jeremiah St. Juste, Ricardo Esgaio, Nuno Santos, Arthur Gomes e Paulinho foram as novidades, em detrimento de Héctor Bellerín, Gonçalo Inácio, Fatawu, Francisco Trincão e Chermiti.Sem competir oficialmente desde 13 de novembro de 2022, o conjunto nórdico tinha, claramente, menos argumentos do que o Sporting e, por isso, apostou em defender num bloco baixo e dar a iniciativa aos 'leões', que revelaram dificuldades na ligação entre o meio-campo e o ataque, recorrendo, quase sempre, ao inglês Marcus Edwards.Aproveitar os erros 'leoninos' parecia ser a estratégia adotada pela equipa dinamarquesa, que acabou por ter via aberta, em duas ocasiões, por culpa das desatenções do brasileiro Matheus Reis, embora nem tenha dado sequer para assustar Antonio Adán.A primeira grande ocasião de golo aconteceu apenas à passagem do minuto 24, quando uma transição rápida no lado direito do ataque acabou por ser desperdiçada por Arthur Gomes, que chegou atrasado à 'boca' da baliza para encostar a bola servida por Edwards.Até o intervalo, os 'leões' continuaram a carregar sobre a defesa nórdica, que começava a ser bafejada pela sorte, face a dois remates, quase seguidos, a rasar o travessão. Nas duas ocasiões, Pedro Gonçalves não conseguiu rematar enquadrado, sendo que, na última, falhou quase de forma escandalosa um golo feito.O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o clube lisboeta a estar próximo de desfazer o 'nulo', mas, desta vez, Paulinho, a passe de Arthur Gomes, viu o remate com 'selo' de golo ser cortado por um dos centrais do Midtjylland.A equipa dinamarquesa limitava-se a defender e a tentar anular as investidas 'leoninas', enquanto o tempo ia passando, fazendo antever que o mais certo seria um desfecho sem golos.Já com Francisco Trincão e Bellerín em campo, foram os nórdicos a disporem de uma grande chance, porém, travada por uma boa defesa de Adán para canto. O egípcio Emam Ashour, que hoje se estreou no Midtjylland, foi o autor do remate.O jogador africano, que tinha sido lançado em campo aos 67 minutos, viria mesmo a tornar-se num das figuras da partida, ao aproveitar um erro crasso do guarda-redes Adán, que fez um passe de 'bandeja' para, fora de área, possibilitar um remate tenso para o fundo da baliza.Já nos descontos, naquele que foi último lance do desafio, Coates foi à área cabecear para uma primeira defesa de Lössl, que viu depois o capitão, na recarga, encostar para o 1-1.