Britânica que passeava de barco em Portimão acaba detida por fraude fiscal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje ter detido em Portimão uma cidadã britânica de 70 anos com um mandado de captura e detenção emitido pelas autoridades espanholas por fraude fiscal.







Em declarações à Lusa, fonte do SEF adiantou que a detenção ocorreu na quinta-feira na Marina de Portimão quando foi efetuado o controlo à embarcação onde a mulher circulava com outro cidadão britânico de 74 anos, que lhes servia de residência.Em comunicado, o SEF que sobre a idosa pendia uma "medida de captura e detenção para efeitos de extradição, por fraude fiscal", emitida pelas autoridades espanholas, "em abril deste ano", precisou a mesma fonte do SEF.A cidadã britânica foi intercetada à entrada na Marina de Portimão, depois de ambos terem navegado da Marina de Albufeira, onde a embarcação de recreio estava atracada, até à cidade vizinha.Depois de ter pernoitado no posto da GNR de Lagoa, a detida foi hoje presente ao Tribunal de Relação de Évora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de condução ao estabelecimento prisional de Tires, onde aguardará os "ulteriores termos processuais".