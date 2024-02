Benfica vence Gil Vicente e isola-se provisoriamente na liderança da I Liga

O Benfica isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Gil Vicente, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada.







EPA/SEM VAN DER WAL

Depois de a visita do líder Sporting ao Famalicão ter sido adiada no sábado, por falta de policiamento, o Benfica somou a sétima vitória seguida no campeonato, com golos de Arthur Cabral (15 minutos), João Neves (34) e Rafa (49).Os 'encarnados' passam a somar 51 pontos, mais dois do que o Sporting (menos um jogo) e seis do que o FC Porto, enquanto o Gil Vicente, que vinha de duas vitórias seguidas, é 10.º posicionado, com 22.