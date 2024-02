Taylor Swift, Billie Eilish, SZA e Miley Cyrus dominam noite dos Grammy

A 66.ª edição dos prémios Grammy foi uma noite de consagração de artistas femininas, com Taylor Swift, Billie Eilish e Miley Cyrus a vencerem as estatuetas mais cobiçadas da indústria.



Taylor Swift venceu Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal, com Midnights, enquanto Miley Cyrus levou para casa os Grammy de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop a Solo com Flowers.





Billie Eilish conquistou o importante prémio de Canção do Ano com What Was I Made For?, escrita para a banda sonora do filme Barbie. O tema também recebeu o Grammy de Melhor Canção para Meio Visual e Barbie foi distinguido com o prémio de Melhor compilação para meios visuais.A portuguesa Maria Mendes, que estava nomeada na categoria "Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais" com a canção Com que Voz, não venceu o Grammy. A estatueta foi entregue a In the Wee Small Hours of the Morning.Já SZA, que chegou a esta cerimónia na Crypto.com como a artista mais nomeada, recebeu um total de três estatuetas – Melhor Álbum R&B Progressivo com SOS, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop com Ghost in the Machine e Melhor Canção R&B com Snooze."Isto é muito icónico" disse Miley Cyrus, ao aceitar o primeiro Grammy da noite, entregue por Mariah Carey. A vencedora revelou que quase não conseguiu chegar ao local da cerimónia devido à chuva torrencial que se abateu sobre Los Angeles.Cyrus contou uma história sobre um menino que queria uma borboleta e só a conseguiu quando desistiu de a procurar. "Esta canção Flower é a minha borboleta", afirmou.Mais tarde, ao receber o segundo Grammy pela mesma canção, Miley Cyrus teve uma mensagem diferente, dizendo esperar que o prémio "não mude nada" porque a sua vida "já era bela ontem".Billie Eilish, que aceitou dois Grammy por What Was I Made For e interpretou a canção em palco, mostrou-se surpreendida pela vitória por causa do que considerou ser a tremenda qualidade dos outros nomeados."Estou em choque", disse, agradecendo aos membros da Academia que votaram nela, ao irmão Finneas com quem escreveu a música e à realizadora Greta Gerwig, "por fazer o melhor filme do ano".Finneas acrescentou que a dupla de irmãos é "sortuda" e que continuam a ser privilegiados por fazerem o que fazem.A noite também foi de sorte para Victoria Monét, considerada a Melhor Nova Artista e com o Melhor Álbum R&B, Jaguar II."A toda a gente que tem um sonho, quero que vejam isto como um exemplo. Este prémio foi um trabalho de 15 anos", disse Monét em palco. A artista comparou-se a uma planta cujas raízes cresceram de forma invisível durante anos. "Sinto que hoje estou a germinar".A 66.ª cerimónia dos prémios da Academia de Artes e Ciências de Gravação decorreu esta madrugada em Los Angeles e teve apresentação do comediante Trevor Noah.Álbum do ano: Midnights, Taylor SwiftGravação do ano: Flowers, Miley CyrusCanção do ano: What Was I Made For, Billie Eilish e Finneas O’ConnellMelhor performance pop a solo: Flowers, Miley CyrusMelhor performance pop em dueto ou grupo: Ghost in the Machine, SZA com Phoebe BridgersMelhor álbum de dança/eletrónica: Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), Fred againMelhor gravação de dança/eletrónica: Rumble, Skrillex, Fred again.. e FlowdanMelhor álbum pop vocal: Midnights, Taylor SwiftMelhor álbum pop tradicional: Bewitched, LaufeyRevelação do ano: Victoria MonétMelhor álbum rock: This Is Why, ParamoreMelhor canção rock: Not Strong Enough, BoygeniusMelhor álbum de música alternativa: The Record, boygeniusMelhor álbum R&B: Jaguar II, Victoria MonétMelhor canção R&B: Snooze, SZAMelhor álbum música urbana: Mañana Será Bonito, Karol GMelhor álbum rock ou alternativa latino: Vida Cotidiana, Juanes e De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade (empate)Melhor álbum pop latino: X Mí (Vol. 1), Gaby MorenoMelhor álbum rap: Michael, Killer MikeMelhor álbum country: Bell Bottom Country, Lainey WilsonMelhor álbum jazz vocal: How Love Begins, Nicole ZuraitisMelhor compilação de banda sonora para meios visuais: BarbieProdutor do ano, não clássico: Jack AntonoffMelhor vídeo de música: I’m Only Sleeping, The Beatles