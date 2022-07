15 de julho Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

Benfica com Midtjylland ou AEK Larnaca no acesso à Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os dinamarqueses do Midtjylland ou os cipriotas do AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.







benfica, estádio da luz

O primeiro encontro entre a equipa portuguesa e o vencedor da segunda pré-eliminatória disputa-se em 2 ou 3 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o segundo em 9 de agosto, na Dinamarca ou no Chipre.Para chegarem à fase de grupos, na qual já estão o campeão nacional FC Porto e o 'vice' Sporting, os 'encarnados', terceiros da I Liga portuguesa 2021/22, terão de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e ainda o 'play-off'.No 'play-off' (16 e 17 e 23 e 24 de agosto), com sorteio em 02 de agosto, o Benfica poderá defrontar Mónaco (França), PSV Eindhoven (Países Baixos), Dinamo de Kiev (Ucrânia), Sturm Graz (Áustria) ou o Fenerbahçe (Turquia), orientado por Jorge Jesus.