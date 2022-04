Autódromo do Algarve recebe primeiras sessões de treinos livres do MotoGP

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, acolhe hoje as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.







Autódromo do Algarve DR

Miguel Oliveira (KTM) é um dos pilotos do Mundial de MotoGP a iniciar os ensaios no circuito algarvio, às 09:55, numa sessão que se prolonga até às 10:40, seguida da segunda, já à tarde, a partir das 14:10.O piloto natural de Almada, nono do Mundial com 28 pontos, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão em título e quinto do campeonato, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), 12.º da classificação, são os únicos detentores de vitórias na 'montanha-russa' algarvia.O Grande Prémio de Portugal vai ser a 18.ª corrida portuguesa, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012 no autódromo do Estoril, em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021 em Portimão, que acolheu ainda o Grande Prémio do Algarve, no ano passado.As primeiras motas a acelerarem hoje vão ser as da terceira categoria (Moto3), a partir das 09:00, voltando ao circuito às 13:15, enquanto as de Moto2 têm ensaios marcados para as 10:55 e 15:10.Após disputadas quatro corridas, Miguel Oliveira ocupa a nona posição do Mundial de motociclismo de velocidade, com 28 pontos, a 33 do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe pela quarta vez um Grande Prémio de MotoGP, a prova 'rainha' do motociclismo de velocidade, naquela que será a quinta ronda do mundial de 2022, de um total de 21 corridas.A corrida está marcada para domingo, às 13:00.