Ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos

O ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, segundo informações confirmadas pela sua família aos 'media' locais, embora a causa da morte não tenha sido revelada.







DR

O artista morreu aos 74 anos e estava internado desde 30 de novembro na Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, para tratar de problemas pulmonares.O ator ficou conhecido em Portugal pela sua participação nas novelas Gabriela, O Cravo e a Rosa, Vale tudo, Pedra sobre Pedra e Belíssima, entre outras produções.Pedro Paulo Rangel também realizou uma interpretação marcante na peça de teatro O Sermão de Quarta Feira de Cinzas, de Padre António Vieira, que representou o Brasil no Festival de Almada em 2012, quando fez duas temporadas em Lisboa e em outras cidades portuguesas.A sua estreia no teatro brasileiro aconteceu em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque.Em 1969, estreou-se rede de televisão pela TV Tupi. Dois anos depois, em 1972, estreou-se na TV Globo na novela Bicho do Mato.O seu último papel numa estação de televisão brasileira foi na série Independências, em 2022, na TV Cultura.