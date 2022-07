Associação europeia de pilotos alerta para "níveis perigosos" de fadiga da tripulação

A Associação Europeia do Cockpit alertou hoje para "níveis perigosamente crescentes" de fadiga da tripulação devido ao "caos das viagens" aéreas nos aeroportos europeus este verão, pela falta de pessoal e retoma inesperada do setor, pedindo orientações comunitárias.





"É frustrante ver que, apesar dos enormes esforços dos trabalhadores da aviação para limitar o impacto da perturbação nos nossos passageiros, as viagens aéreas deste verão vêm com múltiplos atrasos, cancelamentos, longas filas nos postos de controlo de segurança e montanhas de bagagem não processada [...] e tudo isto tem um preço: níveis perigosamente crescentes de fadiga da tripulação aérea", alerta o presidente da Associação Europeia do Cockpit (ECA, na sigla inglesa), Otjan de Bruijn, em comunicado.O responsável exemplifica que, "por vezes, horários de voo irrealistas, com muito pouca margem de manobra, pressionam a tripulação a trabalhar mais horas e mais dias, isto num ambiente operacional cheio de acontecimentos imprevistos durante todo o dia".Dias depois de a ECA ter pedido à Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) para emitir orientações sobre como as companhias aéreas e os aeroportos podem gerir com segurança o caos do verão, a entidade representativa de milhares de pilotos europeus reitera este pedido, questionando ainda como é que estes profissionais podem prevenir a fadiga e lidar como as pressões para operar."O caos das viagens de verão desafia tanto os passageiros como a tripulação aérea", argumenta a associação.Também citado pela nota, o secretário-geral da ECA, Philip von Schöppenthau, destaca que "a fadiga da tripulação aérea é uma das maiores ameaças à segurança aérea, causando tempos de reação mais lentos, menor concentração e impedindo a tomada de decisões"."Nós sabemos isto, as companhias aéreas sabem isto, a EASA sabe isto", vinca, adiantando ser "tempo de aliviar a pressão sobre a tripulação agora".A covid-19 causou uma contração histórica na indústria aeronáutica europeia, que está agora a recuperar apesar do impacto da guerra da Ucrânia na procura.Depois de as companhias aéreas e os aeroportos terem dispensado milhares de trabalhadores devido à pandemia, a retoma inesperada este verão tem gerado um pouco por toda a Europa situações como tempos de espera acima do normal, cancelamentos e adiamentos de voos, problemas na manutenção, entre outros.Segundo a ECA, são por isso necessárias orientações uniformizadas ao nível europeu, a serem publicadas pela EASA, para responder a vários problemas diários, que incluem ainda problemas operacionais, condições meteorológicas adversas, capacidade limitada de equipamento, falta de limpeza dos aviões, falta de camiões de combustível ou escadas, entre outros distúrbios.A estimativa da associação europeia é que cerca de 18 mil pilotos europeus, quase um terço do total, perderam o seu emprego ou foram colocados em 'lay off' durante a crise da covid-19.Aos que estão a trabalhar, é agora pedido que voem mais, mas também que voem em termos e condições reduzidos, denuncia a associação.Criada em 1991, a ECA representa mais de 40.000 pilotos de toda a Europa, abrangendo associações nacionais de 33 países europeus.