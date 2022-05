ASAE apreende 116 quilos de carne imprópria para consumo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 116 quilos de produtos cárneos num operador económico grossista localizado em Guimarães. Em comunicado, a ASAE refere que o operador procedia à venda ao público de produtos de origem animal "congelados e manipulados irregularmente".







Os 116 quilos de produtos cárneos apreendidos são "considerados impróprios para consumo", verificando-se ainda a inexistência do número de controlo veterinário obrigatório, atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.Ainda durante a referida fiscalização, a ASAE verificou que era igualmente exercida, "de forma ilegal", a atividade de manipulação, embalamento e armazenamento de produtos químicos, pelo que apreendeu quatro toneladas de hipoclorito de sódio e as respetivas máquinas utilizadas para o enchimento.Foram instaurados um processo-crime e um processo de contraordenação, tendo ainda sido determinada a suspensão das atividades no estabelecimento.Estas irregularidades foram detetadas durante uma operação de fiscalização que a ASAE levou a cabo nas últimas semanas, direcionada à verificação das condições de armazenagem de produtos alimentares em operadores económicos grossistas localizados no distrito de Braga."A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", remata o comunicado.