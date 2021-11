As mais lidas

Os sauditas do Al-Hilal, treinados pelo português Leonardo Jardim, conquistaram esta terça-feira pela quarta vez a Liga dos Campeões asiática de futebol, isolando-se na liderança do 'ranking', ao baterem os sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0, em Riade.







REUTERS/Ahmed Yosri

Nasser Al-Dawsari, logo aos 19 segundos, e o ex-portista Moussa Marega, aos 63 minutos, marcaram os tentos do conjunto da 'casa', que repetiu os triunfos de 1991, 1999/2000 e 2019, e manteve o Pohang Steelers com três (1996/97, 1997/98 e 2009).Leonardo Jardim tornou-se o primeiro técnico luso a vencer a 'Champions' asiática, repetindo o que Manuel José conseguiu em África, Artur Jorge, José Mourinho e André Villas-Boas na Europa, e Jorge Jesus e Abel Ferreira na América do Sul.