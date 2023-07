Açores: Demitiu-se chefe de gabinete denunciado por ameaças a escritor Joel Neto

O chefe de gabinete da secretária da Educação e Assuntos Culturais do Governo dos Açores apresentou hoje a demissão, segundo revelou o próprio à agência Lusa, após ter sido alvo de queixa por ameaça ao escritor Joel Neto.





Leia Também Joel Neto apresentou queixa contra membro do Governo dos Açores por ameaças

"Apresentei hoje de manhã a minha demissão à senhora secretária da Educação e Assuntos Culturais. Esse pedido de demissão foi aceite. A partir de amanhã [quinta-feira] já não desempenharei este cargo", disse António Bulcão à agência Lusa.O escritor Joel Neto apresentou queixa contra o chefe de gabinete da secretária da Educação e Assuntos Culturais do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), acusando-o de ameaças após o lançamento de um livro sobre a pobreza na região.Hoje, António Bulcão disse "não se arrepender de nada" e prometeu, a "seu tempo", tornar pública a sua posição sobre como "tudo isto nasceu"."Apesar de nunca me ter dirigido ao senhor Joel Neto como chefe de gabinete, não me posso esquecer da função que tinha, nem de todo o aproveitamento político que foi feito e que continuaria a ser feito se eu me mantivesse neste cargo", declarou.O agora ex-chefe de gabinete da secretária da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, destacou ainda que "nunca andou na política por interesses pessoais" e defendeu que o Governo Regional tem "mais do que fazer" do que estar "pegado" a 'faits divers'."Para proteger a senhora secretária da Educação, o senhor presidente do Governo e o Governo no seu todo, eu prefiro afastar-me. Ganho a liberdade como simples cidadão de poder, a partir de agora, apresentar a minha defesa em termos públicos. Depois as pessoas julgarão", afirmou.António Bulcão salientou ainda que não lhe "passava pela cabeça" continuar no cargo "sabendo que com isso podia debilitar a imagem ou a posição do Governo".Segundo a queixa entregue no Departamento de Investigação e Ação Penal de Angra do Heroísmo, a que a agência Lusa teve acesso, Joel Neto diz ter sido alvo de 'ciberbullying', através do envio de uma "série de mensagens hostis, que incluíram uma longa lista de acusações e insultos, concretizada com uma ameaça expressa" por parte de António Bulcão.Contactada na altura pela Lusa, a secretaria da Educação e Assuntos Culturais do Governo dos Açores não quis fazer comentários sobre o assunto.Entretanto, o caso levou o BE e o presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, a exigir esclarecimentos ao Governo Regional.Em declarações à RTP Açores, o presidente do Governo Regional dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, escusou-se a fazer comentários, alegando que não compete ao executivo pronunciar-se sobre questões pessoais.José Manuel Bolieiro ressalvou, contudo, que o Governo Regional "não compactua com quaisquer limitações à liberdade".