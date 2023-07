Escritor e ex-jornalista diz-se vítima de cyberbullying e ameaças que o fazem temer pela segurança da família. Em causa estarão críticas à atuação do atual Governo da região autónoma.

Joel Neto apresentou queixa contra membro do Governo dos Açores por ameaças

O escritor, comentador e ex-jornalista açoriano Joel Neto apresentou esta segunda-feira uma queixa contra um membro do Governo Regional dos Açores, acusando-o de cyberbullying e ameaças físicas na sequência de críticas dirigidas à atuação do pelouro no arquipélago.