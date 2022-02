Aberto autoagendamento para vacinação de crianças contra a covid no fim de semana

O autoagendamento para a toma da primeira dose de vacina contra a covid-19 está, desde hoje, disponível para as crianças entre os cinco e os 11 anos, permitindo marcações para o próximo fim de semana.







Vacinação de Crianças contra a Covid-19 Reuters

"O portal de agendamento `online´ para vacinação possibilita, desde hoje de manhã, a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a covid-19 de crianças dos cinco aos 11 anos, para que possam ser vacinadas no fim de semana, dias 26 e 27 de fevereiro", adiantaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).Em comunicado, os SPMS salientaram que esta marcação através do portal, que estará disponível até às 23:59 de quarta-feira, permite que os menores sejam vacinados "no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes".Também no sábado e no domingo vai decorrer a administração das segundas doses a crianças que iniciaram a vacinação entre 6 e 9 de janeiro, que serão agendadas através de uma mensagem SMS, avança o comunicado.Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, até ao final do último sábado, 329.958 crianças entre os 5 e os 11 tinham iniciado a vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 e 83.691 já tinham recebido as duas doses da vacina pediátrica.A covid-19 provocou pelo menos 5.884.689 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.866 pessoas e foram contabilizados 3.193.178 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.