55% dos portugueses estão contra o fim das máscaras

As mais lidas

O fim da utilização de máscaras na maioria dos espaços (com exceção dos transportes públicos e serviços ligados à saúde) foi determinada no final do mês de abril, mas a maioria dos portugueses parece não concordar.







coronavírus, máscaras sociais

55% das pessoas inquiridas





Mas parece que os portugueses não se limitam a criticar e têm mesmo mantido as regras de etiqueta respiratória. Mas parece que os portugueses não se limitam a criticar e têm mesmo mantido as regras de etiqueta respiratória.





Segundo uma sondagem feita pela Aximage , para o DN, JN e TSF,mostrou-se contra a medida, face aos 37% que deram razão ao governo (8% não manifestou qualquer opinião).46% dos inquiridos diz continuar a usar máscara em todas as situações e 32% admite fazê-lo às vezes. Assim, os números mostram que apenas 22% dos portugueses deixaram de usar as máscaras nos espaços onde já não é obrigatória.