Série portuguesa "Rabo de Peixe" vai ter segunda temporada na Netflix

A série portuguesa "Rabo de Peixe", criada pelo realizador Augusto Fraga, vai ter uma segunda temporada, revelou hoje a plataforma de 'streaming' Netflix.





O anúncio de que haverá uma segunda temporada é feito três semanas depois da estreia desta série de ficção, produzida pela Ukbar Filmes e realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira."Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente", afirmou o realizador, citado no comunicado da Netflix.Segundo a empresa, nas duas primeiras semanas de exibição, "Rabo de Peixe" esteve no 'top' global das dez séries mais vistas em línguas que não o inglês.A série, que se estreou a 26 de maio, permanece no primeiro lugar de visualizações em Portugal, refere a Netflix.A segunda temporada, cujo calendário de produção não foi ainda divulgado, "é uma oportunidade incrível de continuar o trabalho feito, mas também de reafirmar o potencial das séries portuguesas dentro e fora de portas", afirmaram os produtores Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, no mesmo comunicado."Rabo de Peixe" é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de "Glória", de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, com produção da SPI e estreada em novembro de 2021.A história parte de um acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.Na série, os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, mas entram ainda outros nomes como Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pêpê Rapazote e Adriano Carvalho.Além de Augusto Fraga, no núcleo duro de trabalho desta série estiveram ainda o montador Marcos Castiel e o diretor de fotografia André Szankowski."Rabo de Peixe" foi um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual.