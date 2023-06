Divulgado trailer do novo filme da Netflix gravado em Portugal

A Netflix divulgou, este fim de semana, o trailer do novo filme cuja rodagem passou por Portugal. Chama-se Heart of Stone e é um filme de ação protagonizado por Gal Gadot (Mulher Maravilha) e Jamie Dornan (As 50 Sombras de Grey).

Viseu foi uma das cidades palco de várias cenas e, entre o dia 30 de junho e 15 de julho de 2022, a Netflix fez as primeiras gravações de Lisboa. No trailer, com quase 3 minutos, a capital portuguesa aparece apenas alguns segundos, representada por uma vista panorâmica da cidade e por ruas tipicamente portuguesas. A gravação do filme obrigou ao corte de ruas e ao desvio do trânsito.





A carregar o vídeo ... Trailer Heart of Stone

A estreia oficial será no dia 11 de agosto. A história, de duas horas, gira em torno de Rachel Stone, "uma agente secreta, de uma sombria agência global de manutenção da paz" que "faz tudo para impedir que um hacker roube a arma mais valiosa e perigosa", destaca a Netflix na sinopse oficial da produção.

A película é realizada pelo cineasta britânico Tom Harper, autor de sucessos como Peaky Blinders ou O Lado Bom da Fúria.