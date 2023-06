Break Point. Os sonhos e desalentos da elite do ténis regressam à Netflix

As mais lidas GPS

A série, dos mesmos criadores de "F1: Drive to Survive", tem novos episódios em estreia a 21 deste mês. O trailer oficial desta segunda parte da série, acabado de revelar, traz algumas pistas.

Estreou em janeiro deste ano pela mão dos mesmos criadores de F1: Drive to Survive, série que havia de converter a Fórmula 1 num fenómeno apetecível a milhares de fãs. Seis meses depois, a segunda parte da primeira temporada de Break Point tem data de chegada à plataforma Netflix a dia 21 - e com ela, mais episódios dos bastidores da elite do ténis mundial.