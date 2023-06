"The Idol": o guru The Weeknd numa série que pode chocar sensibilidades

The Weeknd queria um lugar na televisão, ei-lo: com o autor de "Euphoria", criou "The Idol". Na série, interpreta ainda um guru de autoajuda que se envolve com uma estrela pop em ascensão. O primeiro episódio chega 2.ª feira, dia 5, à HBO Max.