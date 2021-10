Presidente da República recebeu Paulo Rangel em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira Paulo Rangel em Belém, a pedido do eurodeputado e candidato à liderança do PSD.







MÁRIO CRUZ/LUSA

"O Presidente da República recebeu esta tarde em Belém, a pedido deste, o eurodeputado Paulo Rangel", refere uma nota divulgada na página da Presidência Em 14 de outubro, o Conselho Nacional do PSD aprovou a marcação de eleições diretas para a presidência do partido para 04 de dezembro e congresso entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa.Um dia depois, Paulo Rangel apresentou publicamente a sua candidatura à liderança e, questionado se informou previamente o Presidente da República e antigo líder do PSD de que se iria candidatar à presidência do PSD, foi claro."Nunca falei com o Presidente da República sobre esta matéria (...) Aliás, há meses que não falo com o Presidente da República, coisa que até não é muito comum", frisou.Até agora, há dois candidatos anunciados à liderança, o atual presidente, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel.O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, foi também recebido por Marcelo Rebelo de Sousa numa outra audiência, informou o portal da Presidência na internet.Uma outra nota refere que o chefe de Estado convidou hoje o anterior presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para jantar consigo no Palácio de Belém."O Presidente da República convidou hoje, para jantar em Belém, o anterior Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina", refere o portal.As duas audiências foram divulgadas logo depois de o Presidente ter saído da Associação Nacional de Farmácias, em Lisboa, onde prestou declarações aos jornalistas sobre o Orçamento do Estado para 2022.