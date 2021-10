Joe Biden nomeia duas mulheres para liderarem regulador da Internet dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou esta terça-feira duas mulheres, Jessica Rosenworcel e Gigi Sohn, para liderarem a Comissão Federal de Comunicações (FCC), na tentativa de evitar que o regulador da Internet seja controlado por uma maioria republicana.





Se for confirmada pelo Senado, Jessica Rosenworcel, que até agora foi presidente interina da FCC, tornar-se-ia a primeira mulher a ocupar o cargo de forma permanente.Além disso, Joe Biden indicou Gigi Sohn, uma ex-funcionária da FCC e ativista a favor da neutralidade da rede, para preencher a posição deixada por Rosenworcel como comissária do regulador da Internet norte-americano, quando se tornou presidente interina.Sendo ratificado em câmara alta, Gigi Sohn também será a primeira comissária da FCC a ser abertamente membro da comunidade LGTBQ.Com cinco comissários, a FCC tem como objetivo promover a competição entre os provedores de serviços de Internet, monitorizar fusões entre empresas de telecomunicações e regular as transmissões de rádio, televisão, satélite, cabo e 'online', entre outros.Atualmente, a Comissão Federal de Comunicações tem quatro comissários: dois democratas (Jessica Rosenworcel e Geoffrey Starks) e dois republicanos (Brendan Carr e Nathan Simington).Desde janeiro que a FCC está com uma vaga por preencher.Se as duas nomeadas por Joe Biden forem endossadas pelo Senado, haverá uma maioria de comissários democratas, o que facilitará os esforços do governo norte-americano para promover a neutralidade da Internet.No caso de as duas indicadas não serem validadas pela câmara alta antes do final do ano, os republicanos ficarão em maioria em janeiro.O mandato de Jessica Rosenworcel terminará antes de 2022.Até ao momento as prioridades dos democratas neste regulador estavam paralisadas devido ao empate no número de comissários.A Administração Biden quer restaurar as regras de neutralidade da rede para estimular a concorrência com medidas como proibir os provedores de Internet de bloquear determinados conteúdos ou permitir que os clientes paguem mais por um serviço mais rápido.A neutralidade da rede é o conceito com o qual se conchem os dispositivos que protegiam a Internet como serviço público, condições que haviam sido aprovadas na administração de Barack Obama (2009-2017) em 2015 e que foram extintas em dezembro de 2017, já durante o mandato de Donald Trump (2017-2021).