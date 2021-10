Raptado filho do presidente da Confederação Empresarial da CPLP

Filho mais velho do moçambicano Salimo Abdula, foi raptado, na quinta-feira à noite na África do Sul.

O filho mais velho do presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), o moçambicano Salimo Abdula, foi raptado, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte familiar.







A mesma fonte indicou ainda que não ter tido ainda quaisquer contactos nem comunicações, sem adiantar mais pormenores.Segundo informações avançadas pela imprensa moçambicana, Jair Abdula terá sido raptado na quinta-feira à noite na cidade de Benoni, na África do Sul.Contactada pela Lusa, fonte do comando provincial de Gauteng da Polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) disse que a corporação foi informada na noite de quinta-feira, escusando-se a prestar mais detalhes.A vítima é o filho mais velho de Salimo Abdula, proeminente empresário moçambicano fundador do Grupo Intelec Holdings e que já presidiu Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e ao conselho de administração da Vodacom, operadora móvel com a maior quota de mercado em Moçambique.