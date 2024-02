Xenia é a primeira princesa a posar nua - e foi fotografada por uma portuguesa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Chama-se Xenia von Sachsen e é o primeiro membro da realeza europeia a despir-se para a Playboy. A princesa da Saxónia, de 37 anos, fez história ao posar completamente nua para a edição alemã da revista das coelhinhas, captada pela objetiva da fotógrafa portuguesa Ana Dias.

Noiva seis vezes

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris é tetraneta de Frederico Augusto II, último rei da Saxónia (morreu em 1932), e ganhou popularidade não entre palácios, mas em reality shows em países como Israel, Alemanha e Inglaterra. Já esteve noiva seis vezes, está sem namorado e diz que ainda não perdeu a esperança de se casar porque continua a "acreditar num grande amor".



É a segunda filha do príncipe Alberto, membro da casa real saxónica, uma das famílias aristocráticas mais antigas da Europa, com raízes à dinastia dos Wettin, que desempenhou um papel significativo na história da região. Durante os séculos XVIII e XIX, a Saxónia foi um estado importante no império sacro romano-germânico e, mais tarde, no império alemão. O fim da monarquia na Saxónia ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada e o imperador Guilherme II abdicou do trono.

O tetravô teria aprovado

Xenia – que tem mais de 27 mil seguidores no Instagram – fez a sensual sessão fotográfica para destacar a beleza natural, alegando que "toda a mulher é linda à sua maneira", sem ter de seguir tendências ou recorrer à cirurgia plástica. A princesa confessa que ficaria "surpresa" se a sua família comprasse a revista, mas espera que "pelo menos tolerem". E acrescenta que tem certeza de que o seu antepassado, o rei Frederico Augusto, "teria aprovado" esta produção, porque lhe foi descrito como "muito bem-humorado e afável", como disse à Playboy.