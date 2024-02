Teresa Tavares: “O crescimento da extrema-direita é perturbador”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Já sabe em quem vai votar, diz que os extremismos a assustam e que Marcelo deveria ter aprovado a lei da autodeterminação de género. A atriz não quer ser dependente do telemóvel e revela que a acupuntura a ajuda a controlar a ansiedade.

Tinha 17 anos quando se estreou em Jardins Proibidos, na TVI. Entrou noutros projetos de ficção de sucesso, como Anjo Selvagem e Morangos com Açúcar, fez teatro e cinema, tanto cá como no estrangeiro. Agora, está na novela Cacau, também na TVI, na pele de Vitória Falcão, uma poderosa advogada que revela “alguns desequilíbrios”. Teresa Tavares, de 41 anos, mãe de Júlia, de 4, entrou no curso de Ciências da Comunicação, mas afirma que nunca se arrependeu de ter seguido a carreira de atriz.