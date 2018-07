Filho de Super-Homem diverte-se na Comporta e nos Açores

Dias em Portugal incluíram uma passagem pela prova açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series.

Apaixonado pelo desporto como o pai, o filho do Super-Homem deslocou-se a Portugal para uns dias que incluíram uma passagem pela prova açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series, que se realizou no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.



A aventura portuguesa do filho de Will Reeve foi relatada pelo próprio nas redes sociais. Pelo cronologia publicada no Instagram, o filho de Christopher e Dana Reeve passou também pela Comporta, onde andou a aprofundar conhecimentos sobre vinho.





Sexta-feira e sábado, o jovem de 26 anos - que depois da morte dos pais foi acompanhado de perto pelo actor Robin Williams - esteve no ilhéu a acompanhar as vitórias do norte-americano Steven Lobue e da australiana Rhiannan Iffland.Reeve partilhou várias imagens do local e da prova na ferramenta InstaStories - fotografias que podem desaparecer em 24 horas-, onde demonstrou estar a aproveitar em grande a passagem pela ilha portuguesa.Will Reeve colabora com a ESPN e é patrono da Christopher and Dana Reeve Foundation, que procura ajudar pessoas com lesões na espinal-medula.