Os negócios falhados dos famosos da TV

Uma conversa que anão conseguiu ter – por email, telefone ou SMS – foi com Bárbara Norton de Matos. A atriz nunca respondeu, porventura porque o tema seria o número 515 da Av. Sabóia, no Monte Estoril, onde tentou a sorte como empresária de restauração, numa sociedade com amigos, em finais de 2012.A atriz quis reabilitar o espaço que vários moradores no local, contactados pela, consideram "enguiçado". "Depois do restaurante da Bárbara, funcionou uma hamburgueria que não durou mais de dois anos", diz um deles à. Não sendo uma zona turística, "mas de bairro e de difícil estacionamento", acrescenta, isso dificulta o negócio. Cartel Sabóia era o nome e estava focado numa ementa de comida tradicional (strogonoff de novilho, por exemplo). Como é habitual, tudo começou bem. Bárbara entrou animada ("se for preciso ir servir à mesa, vou", disse na altura"), mas ao fim de três meses já pedia à imprensa: "Deixem -nos em paz."Dois sócios já tinham saído em litígio, corriam notícias sobre alegadas dívidas e até sobre a atribulada relação da atriz com o terceiro sócio e namorado, Gonçalo Sales. O fim da relação fechou também o capítulo do restaurante. O cartaz "encerrado para férias" foi lá colocado em junho de 2013. Um ano depois, a Nestlé interpôs uma ação contra a sociedade que explorava o estabelecimento, a Adeptos D’Alegria, por dívidas de 8.683 euros.Nos autos do processo consultados pela, a empresa pediu a restituição de duas máquinas de lavar (2.736 euros); uma máquina e um moinho de café (2.324 e 582 euros); um toldo (413 euros); e uma decoração (821 euros). No total, 6.876 euros em equipamentos emprestados durante 60 meses, a partir de dezembro de 2012. Em troca, o restaurante comprometera-se a comprar, em regime de exclusividade e pelo mesmo período, lotes de café Buondi. Em abril de 2013 começaram os incumprimentos e em janeiro de 2015 veio a sentença: a Adeptos D’Alegria foi condenada a restituir o material (acrescido de 100 euros por cada dia de atraso na entrega) e a saldar a dívida de 203 euros de fornecimentos de café (com juros de mora). Questionada pela SÁBADO se a empresa já pagou a dívida, fonte oficial da Nestlé diz que "não comenta processos judiciais em curso".Entretanto, o Villa Saboia mudou de gerência, em dezembro de 2016. O dono do restaurante de cozinha mediterrânica e japonesa é vizinho de Bárbara e colega nas novelas: Lourenço Ortigão. O ator, de 29 anos, fez obras para ampliar o espaço (tem três salas e dois bares), conta com 16 funcionários e o irmão como administrador. Acredita que 2019 será o "ano da consagração", diz à. Bárbara já lá foi "algumas vezes e gostou", remata.A passagem da atriz pelos negócios de roupa não deixou rasto naquele espaçoso rés-do-chão do Montijo. Somente os furos da coluna de fachada indiciam que ali esteve uma placa. Era preta e reluzente, com letras douradas a anunciarem a loja unissexo: Ludjay – Marca Própria & Multimarcas. Uma combinação dos nomes Luciana com o então marido, o futebolista Yannick Djaló.Abriu a 1 de agosto de 2010, com pompa e passadeira vermelha. Fechou um ano depois. Na altura, Luciana disse que a culpa era das infiltrações de água que estragaram o vestuário. Pois, mas a localização, numa rua sem estacionamento e com vista para um armazém degradado, também não terá ajudado, apesar de a atriz enaltecer a zona por ficar perto de casa e de discotecas. Hoje, não quer falar sobre o assunto. "Não tenho interesse em falar sobre a loja. Agradeço, mas declino o convite", escreveu àDepois da enchente na inauguração, veio o vazio. "Passava ali de carro todos os dias, e raramente via movimento. Nunca vi a Luciana. Das duas vezes que lá fui, atendeu-me a irmã dela, Luísa. Não era de muitas palavras", conta uma moradora. Em fevereiro de 2011, a Ludjay fechou com um anúncio de liquidação total na montra. Reabriu em março do mesmo ano, mas foi sol de pouca dura: encerrou de vez em agosto de 2011. Em 2013, o espaço recebeu novos inquilinos, que se mantêm até hoje. A policlínica Tagus Clinic "corre bem", segundo diz a rececionista.O espaço onde funcionava o negócio de Marisa Cruz, em Matosinhos, também mudou de gerência há seis anos. Agora é a perfumaria Selective, sem vestígios dos murais de Ricardo Quintela nem do sofá redondo, de veludo creme, que não passava despercebido na loja de roupa chamada apenas de M. "Foi montado e desenhado de propósito", recorda àa decora-dora Sofia Costa. O ex-líbris da boutique em Matosinhos revelou- -se tecnicamente "complicadíssimo", salienta Sofia, e não chegou a tempo da inauguração, a 18 de outubro de 2007.Naqueles 80 m2 vendiam-se multimarcas – Adidas, Replay, Diesel, Stella McCartney e Guess –, e a modelo apresentava-se como empresária junto do então companheiro, o ex-jogador João Vieira Pinto. Além da decoradora, Marisa Cruz contratou Ricardo Quintela para pintar dois murais no espaço. O writer, de 35 anos, fez uma ilustração floral para a nova coleção; e um retrato de dois metros de altura e cinco de comprimento da recém-empresária. "Demorei uma tarde a concluí-lo", lembra àRicardo.Em 2011, surgiram os sinais de crise e a loja encerrou em fevereiro do ano seguinte. "A situação tornou-se insustentável e sou obrigada a fechar, se não estarei a perder dinheiro. Tenho mesmo pena que isto esteja a acontecer, mas não há nada a fazer", declarou a modelo.O cabeleireiro dos famosos queixa-se das rendas estratosféricas na Av. da Liberdade, em Lisboa – rondam os 15 mil euros por mês e os 90 euros por m2 para uma loja na primeira linha. E diz que foi sobretudo isso que, em novembro de 2018, o obrigou a deixar o R/C do histórico Palacete Lambertini. Restou-lhe encarar a mudança para um salão mais sóbrio, na Rua Rodrigo da Fonseca, a que deu um nome pomposo: Eduardo Beauté at Suite 107. Agora, é ali que tem de fazer pela vida. "Gostava de estar na Av. da Liberdade. Mas já estava saturado da decoração, precisava de um refresh", diz àCom Filipa Teixeira.