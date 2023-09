Detido suspeito do homicídio de Tupac Shakur

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A polícia de Las Vegas, EUA, deteve um homem suspeito do homicídio da estrela de hip-hop Tupac Shakur, em 1996.







HB//File Photo via Reuters

Duane "Keffe D" Davis foi preso na manhã desta sexta-feira, 29.Tupac Shakur ficou ferido depois de ter sido alvejado no dia 7 de setembro de 1996. Morreu num hospital seis dias depois, com apenas 25 anos.Duane "Keffe D" Davis já tinha admitido em entrevista e no livro de memórias Compton Street Legend que estava no Cadillac de onde surgiram os tiros.Tupac Shakur vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, sendo conhecido pelas canções California Love e Keep Ya Head Up.